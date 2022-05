La jugada maniobra que hicieron las ex de Daniel Osvaldo en su contra: “Ahora tienen un…”

El anunciado casamiento Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona hizo que estallara un escándalo que, hasta ahora, parecía inesperado: las ex mujeres del ex futbolista se unieron para ir contra él.



Sucede que, ante los reiterados incumplimientos en su deber como padre, sus ex mujeres, Ana Oertlinger, Elena Braccini y, en menor medida, Jimena Barón, decidieron juntarse y tomar una iniciativa contra Osvaldo.





El panelista Guido Zaffora contó en A La Tarde que se comunicó con Ana Oertlinger y que ella le reveló que, junto a las otras chicas, tienen un grupo de chat de Whatsapp para intercambiar información sobre él en lo que respecta a los incumplimientos económicos de Osvaldo.



“Estuve hablando con Ana Oerlinger y Elena Braccini, que está en Italia, y la información nace a partir de este chat que tienen las ex mujeres de Daniel Osvaldo, que tiene que ver con la cuota de alimentos”, explicó.



“Este chat tiene que ver con la nula relación de Daniel Osvaldo con sus hijos. Es que hay una lucha planteada”, comentó Guido, que fue interrumpido por Karina Mazzoco y su incredulidad ante lo que contaba el panelista.



“¿Vos me estás diciendo que hay un chat privado de las ex mujeres de Daniel Osvaldo? ¿Estará Jimena Barón también ahí?”, preguntó al aire la conductora de A La Tarde.





“Mirá, Karina, Ana Oerlinger habla de que el hijo, Gianluca, no sería parte de la boda. ‘Que de su vida haga lo que quiera, yo no dije ni voy a hacer nada. Como Elena lo dijo en su post, me preguntaron si había una fecha y lo dije, pero a nosotros no nos lo comunicó’, me cuenta”, leyó Zaffora sobre un mensaje que le envió Ana.



“Acá es cuando me confirman que ellas tienen un grupo, que hablan. Obviamente tienen que ver con la ausencia de Osvaldo como padre, lo que les debe a sus mujeres con respecto a la cuota alimentaria”, concluyó Zaffora.