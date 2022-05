El polémico posteo de Wanda Nara mientras la China Suárez pasea por Madrid: "Tentaciones hay muchas, pero..."

Wanda Nara parece estar bastante lejos de soltar el escándalo que la tuvo como protagonista a ella, a su marido, Mauro Icardi, y a la China Suárez, a quien le habría tirado un palo desde las redes sociales.



Es que la empresaria y esposa del futbolista del París Saint Germain realizó una polémica publicación en su cuenta de Instagram mientras la actriz se pasea por las calles de Madrid, la misma ciudad donde estaba cuando arregló el encuentro clandestino con Icardi.



“Tentaciones hay muchas, pero que merezcan el pecado hay muy pocas”, escribió Wanda Nara acompañando una foto en la que se la ve en bata en el feed de su cuenta de Instagram.





En los últimos días, Wanda decidió tomar partido y expresarle su apoyo a Camila Homs, la ex mujer del futbolista Rodrigo de Paul, quien comenzó recientemente una relación con Tini Stoessel, a quien habría empezado a ver cuando aun estaba casado.



El escándalo, no tan explosivo como el la que tuvo como protagonista a ella, le permitió situarse en el lugar de la mayoría de las esposas de los jugadores de fútbol, quienes también apoyaron a Camila Homs.



Al parecer, la China Suárez le habría dado, por otro lado, una mano indirectamente a Wanda, que hasta hace muy poco tiempo no había podido ingresar al selecto grupo de esposas del París Saint Germain.





Con lo sucedido con la actriz argentina y el reciente estallido por el noviazgo de De Paul con Tini Stoessel parece haberla acercado a las otras mujeres de los futbolistas del club parisino.



Al menos así lo comprueba una publicación de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, quien subió una foto en la que se la ve con Wanda, Antonella Roccuzzo, Camila Galante (esposa de Leandro Paredes), Isabel Collado (la mujer de Ander Herrera) y Andrea Salas (la pareja de Keylor Navas) compartiendo una soleada tarde en París.