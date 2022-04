El emotivo mensaje que Wanda Nara le escribió a Mauro Icardi tras salir campeón con el PSG

Mauro Icardi salió campeón con el París Saint Germain en medio de un segundo escándalo con la China Suárez. Pero, esta vez, a diferencia del Wandagate 1, su mujer estuvo a su lado. Sí, la más rubia de las Nara no le dio lugar a los resquemores y decidió cortar con los chismes y mostrarse al lado del delantero que jugó poco y nada en el mejor equipo de Francia.

Hace unas semanas, la China Suárez volvió a encender las alarmas y provocar un ruido mediático descomunal al mandarle nuevos mensajes a Mauro, mientras Wanda estaba en Buenos Aires.

Algunos meses después de la noche de pasión que experimentó María Eugenia con Icardi, en un hotel de París, la blonda quiso reactivar el contacto. Pero el muchacho no quiso saber nada, y salió corriendo a contarle a Wanda.

Esa acción de la ex de Benjamín Vicuña de escribirle al delantero desató otra polémica, porque se filtraron las capturas de ese chat y todo indica que fue la propia Wanda Nara la que la envió a los medios de comunicación para escrachar a la actriz.

En todo este contexto, se filtró con fuerza la información que Mauro estaría muy enojado con su esposa por esta decisión de viralizar el contenido de ese contacto de la China, dado que aseguran que el futbolista no ve con buenos ojos la obsesión de su esposa con María Eugenia.

Evidentemente algo se cuece en el interior de esa pareja, porque Wanda decidió saltar a su Instagram para dedicarle unas palabras a Icardi, en lo que suena como un pedido de disculpas y también una recriminación por haberle sido infiel.

La influencer posteó una foto con Mauro y escribió un texto largo en el que declaró: "Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien".

En la continuidad de esa carta de amor, de ese mensaje directo al corazón de su marido, Wanda sorprendió al escribir: "Son etapas, son rachas, es la vida... Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo".