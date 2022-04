Revelan que Wanda Nara es una "mentirosa" y no es la representante de Icardi: "Eso lo inventó para..."

Hubo un tiempo pasado que todo fue glamour, paz y algunas mentiras que los medios creyeron (o jugaron a creer). Pero desde que entró la China Suárez en la vida de Mauro Icardi y Wanda Nara todo se enredó y algunas cosas empezaron a salir a la luz como debe ser.

En Socios, el programa chimentero de Canal 13, Karina Iavícoli reveló la gran mentira de Wanda Nara. O lo que nos hizo creer a todos: "Ella no es la representante de Icardi. Fue una cosa muy bien armada, pero no negocia nada", contó la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En la segunda parte del Wandagate aparecieron algunas circunstancias no menores y se activaron alarmas que hasta ahora no habían sonado en París en la casa de la mayor de las hermanas Nara (Zaira cortó en seco de una vez por todas los rumores de separación y desmintió en su cara a Yanina Latorre).

Se sabe que la ex de Benjamín Vicuña utilizó el celular de un amigo y le escribió al esposo de Wanda con la clara intencionalidad de coordinar otro encuentro, dado que a fin de mes volará a Europa. Pero no se imaginó que el delantero la "delataría" con su mujer. "No puede ser más bo... este tipo", dijo la China entre sus amistades, tras las extraña reacción de su novio español.

De esto debatían en Socios, cuando llegaron al momento clave de la cuestión. "¿Wanda sigue siendo la representante de Mauro?", quiso saber Dalia Gutmann. "No, es sólo relaciones públicas", dijo Graciela Alfano, primereando con la información.

“Es mentira que es la representante de Mauro. Esa es una historia bien armada que ella armó para darse importancia, pero a la hora de negociar no es la que va se sienta y negocia. Eso es mentira”, bramó la panelista de Socios del espectáculo.

"Pero para mi ella tiene todas las claves del home banking", atacó de nuevo la mujer de Sebastián Wainraich. "Sacando ir a jugar al fútbol. Todo lo demás se lo maneja ella", sumó Pallares, tratando de pollerudo a Icardi.

Y Mariana Brey cerró con todo: “Más allá de que sea o no la representante, que te diría que a esta altura es lo de menos, Wanda contó que Mauro le cedió absolutamente todo su patrimonio”.