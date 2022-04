La reacción del novio español de la China Suárez tras enterarse del nuevo escándalo

Armando Mena Navareño es el actual novio español de la China Suárez, con quien mantiene una relación a la distancia. Se conocieron cuando la actriz viajó a finales del año pasado a Madrid y estuvo instalada durante unos meses filmando la película Objetos.

Su relación comenzó luego del escándalo que protagonizó la actriz con Mauro Icardi, cuando Wanda Nara descubrió que se había encontrado en un hotel de París. Luego, La China intentó dejar atrás aquel episodio anunciando su nueva relación.

Pero esta semana se conoció un nuevo capítulo del escándalo. Wanda confirmó que su marido le contó que la actriz le envió un mensaje mientras ella estaba en Argentina. No obstante, el futbolista no solo no respondió, sino que además le hizo una captura y se la envió a su esposa.

Tras enterarse de lo sucedido, Armando decidió retomar su actividad en las redes sociales y volver a abrir su perfil de Instagram. Y en medio de rumores de separación, se puede ver que el empresario español decidió dejar los gestos románticos que había tenido con la China en su momento al publicar una de las primeras fotos con las que confirmó su relación, allá por enero de este año. Por ahora el español decidió mantener silencio ante lo sucedido. Tampoco ha publicado ningún guiño en relación a su novia.

"Alguien me preguntó hoy: ‘¿Cómo es que todavía le escribe la China?’ y alguien que la conoce me dijo: ‘La China sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi", reveló Ángel de Brito sobre los motivos por los cuales la actriz volvió a intentar mantener contacto con el futbolista.

Recordemos que en las últimas horas Luli Fernández desarrolló aún más la información en Socios del Espectáculo (El Trece) y contó nuevos detalles de los sucedido: "No es que Wanda le encuentra el mensaje, sino que Mauro se lo envía y le sugiere que ese ´hola´ es de la China, porque en otra oportunidad la actriz habría hecho lo mismo desde el teléfono de Juanma, su amigo y peluquero. Como ahora está bloqueado también el peluquero, tiene que ir a otro", detalló.