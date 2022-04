La reacción de Mauro Icardi tras un nuevo mensaje de La China Suárez

El escándalo alrededor de la China Suárez y su fugaz aventura con Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Este martes surgió la versión de que Wanda Nara habría encontrado un nuevo mensaje de la actriz en el celular del futbolista. El texto habría llegado cuando la empresaria se encontraba de visita en la Argentina.

En este contexto, este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que efectivamente hubo un intento de diálogo por parte de la actriz hacia el deportista.

La panelista Luli Fernández detalló: "Wanda obviamente estaba muy enojada". Según indicaron, Icardi se encargó de mandarle la captura de pantalla a Wanda. Además, la mediática se comunicó con la panelista: “Wanda está harta, no puede creer esta situación”.

Sobre la decisión de su pareja de enviarle el mensaje que recibió, la empresaria explicó: "Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días. Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta", expresó.

En tanto que sobre la actitud de la actriz, la mediática sentenció: "No le importa nada. Lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema", disparó sin filtro.

En este contexto, Mauro se mostró muy enamorado de su esposa en Instagram. El jugador compartió varias fotos a los besos con Wanda. "Feliz Día Internacional del Beso", expresó el futbolista junto a tres fotos.