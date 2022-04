Wanda Nara rompió el silencio tras el nuevo mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi

Tras haber pasado unos días en el país, Wanda Nara regresó a París este martes para reencontrarse con su pareja, Mauro Icardi, y este miércoles trascendió que el futbolista le contó a la empresaria que la China Suárez intentó nuevamente comunicarse con él.

Según la versión de Socios del Espectáculo (El Trece), la China quiso comunicarse con Icardi a través del celular de uno de sus amigos. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sostuvieron que la artista utilizó otro teléfono porque el deportista la tiene bloqueada.

El escueto mensaje que habría recibido Mauro Icardi de la China Suárez dice: “¿Hola?”. En esta oportunidad, el delantero del PSG optó por no responder en que se había comunicado en otras oportunidades con la China Suárez, que también lo había saludado con signos de pregunta, el futbolista evitó responder, hizo captura de pantalla y se lo envió a Wanda Nara.

Además, la mediática se comunicó con la panelista Luli Fernández, quien aseguró: “Wanda está enojada y está harta, no puede creer esta situación”.

Sobre la decisión de su pareja de enviarle el mensaje que recibió, Wanda Nara explicó: “Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta”.

Además, Wanda aseguró que la China Suárez otra vez intentó hablar con Mauro Icardi, esta vez a través de un celular de otra persona.

En tanto que sobre la actitud de la artista, la mediática sentenció: “No le importa nada. Lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”.

En el mencionado programa aseguraron que las palabras de Wanda Nara aluden a Eugenia Tobal, quien perdió un embarazo de Nicolás Cabré tiempo antes de que el actor comenzara su relación la China Suárez.