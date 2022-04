La insólita forma en la que Amalia Granata descubrió que el "Ogro" Fabbiani le era infiel: "No me dejaban..."

Son meses agitados los últimos en lo que refiere a relaciones entre futbolistas y mujeres del mundo del espectáculo y ahora comienzan a conocerse historias y vínculos que hasta ahora estaban bien guardadas.



Al escándalo entre La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara se le sumó ahora el de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes blanquearon su romance, el cual habrían iniciado cuando el futbolista aún estaba en pareja con Camila Homs.





En este contexto, Amalia Granata, que fue pareja de Cristian “El Orgro” Fabbiani, contó cómo fue su relación amorosa con el ex delantero de River, Newell’s y Lanús, entre otros equipos argentinos.



En LAM, Granata contó cómo fue que descubrió las infidelidades de El Ogro: reveló que no la dejaban pasar a un reconocido boliche de la Ciudad de Buenos Aires al que siempre iba el ex futbolista.



“¿Vos querías ver si te era infiel?”, le preguntó Nazarena Vélez. “No, yo quería entrar a bailar con mis amigas. Llego a la puerta. No sabía que estaba él adentro. Y me dicen: ‘No podés entrar’. Y era por eso”, respondió Amalia.



“Pero vos hiciste un quilombo tremendo porque no te dejaban entrar a Esperanto”, acotó Ángel de Brito, el conductor del programa. “Sí, porque me agredieron los del boliche”, contestó la diputada provincial.





En la misma entrevista con LAM, Granata contó que vivió un verdadero calvario mientras convivió con Cristian Fabbiani, a quien acompañó en su incursión en el fútbol de Rumania y con quien son padres de Uma.



“Soy muy libre y los futbolistas son muy machistas. Vivía sometida. Por eso decidí separarme”, reveló Amalia Granata en el programa que conduce Ángel de Brito.