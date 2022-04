La filosa opinión de Amalia Granata sobre el romance Tini-De Paul con palito para Yanina Latorre

Después de meses de rumores y versiones, salieron a la luz las primeras fotos que confirman el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Un amor que tiene sus ribetes polémicos, principalmente porque, cuando empezó, el deportista y Camila Homs acababan de ser padres por segunda vez.

Enamorados y de la mano en la paradisíaca Ibiza, así mostraron a la parejita en LAM cuando se dedicaron a analizar la historia, ya con buena parte de la información sobre la mesa, luego de que Tini y De Paul decidieron dejar de ocultarse.

En ese plan, Yanina Latorre contó al aire la versión que pudo reconstruir a través de lo que le hicieron llegar sus fuentes allegadas a los protagonistas de esta historia romántica. Según ella, “están juntos, están bien, están saliendo”, y nada sucedió por izquierda: De Paul y Homs se separaron, el jugador esperó un tiempo y ahí empezó a salir con Tini.

Pero la versión naif y correcta de Yanina no convenció ni un poco a Amalia Granata, que estaba en el estudio del programa de América como angelita invitada. Así, la excompañera de la panelista en Polino Auténtico, con quien las cosas quedaron un tanto ásperas tras ser despedida del ciclo de Radio Mitre, expuso su punto de vista de “exbotinera”.

“La historia que contó Yanina la respeto; ella siempre tiene información, pero es demasiado prolija viniendo de un jugador de fútbol… Me parece muy color de rosa… ¿que él esperó, que hizo el duelo con la mujer?”, planteó Granata, desconfiada.

Entonces Yanina reaccionó, sintiéndose tocada en su historia personal: “¿Vos decís que todos los jugadores de fútbol son desprolijos, todos, todos? ¿Hay una ley? Yo estoy casada con un jugador, éramos los dos solteros, él había estado de novio con Zulemita pero no se superpusieron las fechas. ¿Es así, porque a vos te fue mal con el Ogro (Fabbiani)?”.

“No, no estoy diciendo eso”, le respondió Amalia, e insistió: “Yo no creo el relato que vos estás contando, nada más, no me cierra. Chicas, somos grandes, yo tengo 40 años… Demasiado prolijo todo, él hizo el duelo, esperó, se separó… ¡Mirá qué casualidad, ahora ella (Camila Homs) dice que la tercera en discordia es Tini…!”.

A lo que Latorre señaló: “Y, por ahí no esperaba que blanqueara una novia tan pronto. Camila en diciembre tuvo un chongo, por eso no tiene por qué enojarse”. Y finalmente la angelita dio el tema con cerrado: “Yo cuento la historia de amor que cuentan ellos, punto”.