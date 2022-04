El terrible golpe que les aplicó Sebastián Ortega a Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli

A los más de 60 años (62 para ser precisos), la búsqueda profesional por la excelencia no para para Marcelo Tinelli. Después de un par de años flotando en el rating (se podría decir que los números fueron mediocres por el nivel de producción, pero queremos ser buenos con él), el conductor del Bailando por un sueño está con la cabeza puesta con todo en el 2022, a horas que un histórico se vaya de sus filas.

Y eso lo llevó a tener una nueva guerra familiar. ¿Se separó de Guillermina Valdes? Ni ahí. Los problemas otras vez aparecieron con Sebastián Ortega, su ex empleado, el ex de Valdes también. Para los que no la tienen tan clara en esta "historia", el hijo de Palito trabajó en Ideas del Sur, la productora de Tinelli.

"Las cosas entre ellos venían mal, ya no eran tan amigos como antes. Pero cuando Tinelli se enganchó con Guillermina fue una bomba atómica", recuerdan. Desde ya que las cosas fueron irreconciliables entre ellos, y hoy para Ortega "Tinelli es mala palabra, a pesar de todo lo que hace por sus hijos". Aquí está nuestro tema...

En uno de sus planes para conquistar el 2022, Marcelo craneó "Los Tinelli", una especie de reality familiar, donde quería que se vean muchas cosas de las que pasan puertas adentro de sus mansiones. Pero Ortega puso el grito en el cielo con Guillermina, según pudo saber MDZ.

"Los menores no pueden ni siquiera figuras. Los grandes ya es un tema de ellos, pero desde ya que no me gustaría", habría dicho, entre otras palabras no tan finas. Dante, Paloma y Helena son las "criaturas" de que tuvieron ellos, y la única menor de edad hoy por hoy es Helena, que no cumplió los 16.

¿Cómo se resolverá el tema? Puertas adentro de la productora de Tinelli afirmaron que "no estarán en el show, ya que no hay ganas de que la cosa venga mal picada. La idea es que tenga buena onda. Y esto lo puede ensuciuar"

Hace unos días, Tinelli habló de su futuro profesional: "Voy a volver en El Trece con un gran programa, un big show como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando un Bailando… para profesionales. Así que bueno, vamos a volver en el segundo semestre", arrancó.

Y se metió en los temas de su familia también: "Con Guille estamos muy bien, pasando un muy lindo momento. Contentos de disfrutar de esta hermosa familia ensamblada que hemos hecho. Los chicos no dejan de crecer. Fran está con su carrera de DJ y Juana como modelo de una reconocida agencia. Por ahí nos da una sorpresa y se nos va a vivir unos meses a Nueva York o París".

Micaela y Candelaria andan en la suya, claro: la primera acompañando a su marido, Lisandro López, que juega en el fútbol de México; y la segunda con ganas de formar su familia, con Coti. Lolo, por ahora, disfruta de sus años de niñez.