El video de Marcelo Tinelli haciendo un repaso de su vida por su cumpleaños 62: "Soy el..."

Marcelo Tinelli, que se dispone a volver a la pantalla chica en este 2022, publicó un video reflexivo en su cuenta de Instagram, con motivo de la celebración de su cumpleaños número 62.



El conductor, que no tuvo un buen 2021 tanto en el plano televisivo como en el plano futbolístico (desplazado en la Liga Profesional y muy cuestionado por los hinchas de San Lorenzo por su gestión en el club), se mostró emocionado y haciendo un mea culpa.





“Este soy yo en el día de mi cumple, rodeado de amor, de afecto, de cariño. Soy el mismo que se fue de Bolívar, hace muchos años, para traer a mi papá a Capital Federal y lamentablemente después lo perdí”, arranca Tinelli en el video publicado en el feed.



“Soy el mismo que empezó allá sirviéndole los sanguches a Muñoz, en Radio Rivadavia. Soy el que encontró un día a Juan Alberto Badía. Y agradezco hasta el día de hoy haberlo encontrado y conocido, me abrió las puertas de la radio y la televisión. Soy el que conoció a Gustavo Yankelevich, que me dio la oportunidad de estar en Telefe y empezar a la medianoche con Videomatch”, continúa.



Luego, ya en el final del video, el conductor le agradeció al público por lo que él considera apoyo y muestras de cariño, pese a que en el 2021 no fue acompañado como se hubiese esperado, medido en el rating.



“Soy una persona sumamente agradecida por todo el cariño, el amor que me da. Rodeado de afecto permanentemente. Hoy es increíble. No hago mas que recibir muestras de amor y de cariño. Gracias a todos por estar ahí siempre, por tanto cariño, por permitirme entrar a su casa desde hace muchos años, y por permitirnos compartir este vínculo que nos hace familia”, concluyó Tinelli.





Asimismo, también compartió su felicidad por el festejo de cumpleaños en sus stories de Instagram, donde se mostró feliz junto a Guillermina Valdés, quien le dedicó un romántico mensaje en sus redes. “Feliz cumple, mi amor, que seas muy feliz. Te amo mucho”, escribió la diseñadora.



Además, también le dedicaron mensajes sus hijos y hasta Lisandro López, exfutbolista de Boca y pareja de Micaela Tinelli, quien acompañó al jugador en la continuidad de su carrera en México.