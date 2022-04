Portazo y renuncia de un histórico conductor de la productora de Marcelo Tinelli

Mientras prepara su vuelta a la televisión, Marcelo Tinelli sufrió un duro revés ya que según trascendió un histórico conductor de su productora LaFlia, dará un portazo y renuncia en busca de nuevos horizontes laborales.

En Socios del Espectáculo (El Trece) contaron que José María Listorti se alejará de la órbita de Marcelo Tinelli. "El programa en el que está ahora termina en junio, y lo que plantea es que cuando termine quiere quedar libre. Es un desgaste de años y quiere abrirse al mercado. Se presentó ante sus jefes y les dijo 'me voy'", explicó Rodrigo Lussich.

La partida de Listorti se da en medio de una polémica por su ciclo Super Super (El Nueve), que recibió una denuncia por plagio de parte del productor Eduardo Metzger. A través de su cuenta de Twitter, el denunciante explicó que el envío de la productora de Tinelli era una copia exacta de Clink! Caja, ciclo que Metzger produjo en 1996.

José María Listorti.

"Clink Caja: un programa creado y producido por mi en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue 'Sume y Lleve' conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9", argumentó el mencionado preoductor.

Finalmente, Metzger llevó el asunto a la Justicia con una demanda contra LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli. "Tras no lograr un acuerdo en el trámite de mediación el pasado 9 de diciembre, ya que tanto LaFlia como Canal 9 no se presentaron a la audiencia, he decidido iniciar las acciones judiciales para defender mis derechos", alegó el denunciante.

"En los más de cincuenta años que he transitado por nuestra televisión produciendo y creando programas como 'Monica Presenta' , 'El Espejo', 'Desayuno', el mismo 'Clink Caja' y otros no he pasado nunca una situación como ésta de abuso de confianza y apropiación de creatividad. Puede ser que estas sean las reglas y costumbres de la actual televisión argentina…No son las mías", expresó de manera contundente el histórico productor.