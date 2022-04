El insólito lugar que elige la hija de Darío Barassi para hacer sus necesidades

Si hay un conductor que se lleva todas las miradas y provoca una catarata de risas con sus comentarios cada vez que se encienden las cámaras es Darío Barassi. Es que el comunicador no tiene filtro con lo que dice al aire y se muestra tal cual es en eltrece. Ahora, sorprendió a todos al revelar el insólito lugar en el que su hija Emilia decide hacer sus necesidades.

Todo ocurrió cuando una de las invitadas a 100 argentinos dicen le contó al actor que su primer hijo tenía mucho carácter, pero que la segunda niña era mucho más calma. "Tuve un primero revoltoso. Así que se me vino una segunda tranquilísima… Es la regla de tres: como es uno, el otro es el antónimo", indicó la concursante al aire.

Darío Barassi junto a su hija Emilia

"Chicos, la mía hace sus necesidades en el pasto", reconoció entre risas. "Sí, pero en el colegio… ¿Entendés? En el colegio están jugando y ella se agacha en el pasto", agregó tentado.

Y continuó: "El colegio es recontra cheto. Creo que le tiran bolsas y la tapan hasta que termina, no sé qué están haciendo. No sé cómo cambiarla… Porque aparte a mí me encanta que lo haga, en casa me divierte que lo haga… ‘voy al baño’ y se va al patio".

En las últimas horas, Barassi se mostró nostálgico por el crecimiento de su pequeña y compartió unas fotografías en Instagram junto a un mensaje. "Mi oruguita… Ya sé que tenés que crecer e ir buscando tu camino, pero ¡PARÁ UN POCO POR FAVOR!", redactó el humorista.