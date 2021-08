El desesperante episodio que Darío Barassi vivió junto a su hija

Días atrás, los carpinchos adquirieron gran protagonismo en los medios de comunicación. No hay quien no haya hablado sobre ellos debido a la invasión de estos roedores en Nordelta, partido de Tigre (Buenos Aires). Si bien muchos se mostraron en contra de los animales, debido a que aseguran que son agresivos, hubo otros -como el cantante Pablo Lescano- que los defendió.

Darío Barassi no quiso quedarse afuera del tema del momento y al aire en 100 argentinos dicen, habló sobre un desesperante episodio que vivió en su hogar con estos roedores. "Hace dos días se me metió un carpincho en mi casa. ¿Saben lo que es un carpincho? Es una rata obesa, es el roedor más grande. Lo googleé. Porque en vez de sacarlo, me encerré en el cuarto y lo googlée", comenzó diciendo frente a las cámaras.

Darío Barassi

Y agregó: "La agarré a mi hija, y le pregunté a Siri: ¿qué es un carpincho? Abajo quedó Luli con una escoba peleando". Yo estaba solo en pijama, con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho".

"¡Qué animal horrible! Es feo y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. Llamé a la guardia y vinieron tres. Entran los tipos con cara de ‘vamos a ser una ciencia’ y dan dos aplausos... El carpincho se va. Con dos aplausos lo sacaron", continuó.

Barassi junto a su mujer y su hija

Finalmente, optó por pedir ayuda a los trabajadores de su barrio y sorprendió a todos en el piso con lo que le expresaron. "Yo les dije a los de seguridad: ‘Chicos, perdón, qué papelón'. Me contestan: ‘Sí por lo general llaman las mujeres’...", cerró.