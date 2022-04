Nazarena Vélez confesó el gran monto en dólares que cobró por una tapa de Playboy

En un momento en que las figuras abren su espectro laboral vendiendo fotos y videos en plataformas para adultos, Nazarena Vélez confesó en LAM (América) el gran monto en dólares que cobró por una tapa de Playboy en 2009.

Mientras en el programa conducido por Ángel de Brito hablaban sobre el video que hicieron Florencia Peña y Silvina Luna para Divas Play, Nazarena Vélez recordó su experiencia en una cotizada producción para Playboy.

La panelista fue chica de tapa en la mencionada publicación hace 13 años y aseguró que le ofrecieron 20.000 dólares por posar completamente sin ropa. “Me dijeron ‘mirá, sin esto, 20 lucas verdes menos’”, contó Nazarena. Y luego entre risas agregó que le dijo: “¡Haceme primer plano!”.

Sobre el monto total que percibió por su trabajo para Playboy, Vélez reveló: “En total era una camioneta. Era 2009?. Mientras que Pía Shaw aseguró que de muy buena fuente sabe que su compañera cobró 25.000 dólares .“Sí, pero con la diferencia de las 20 lucas que iban aparte. Era como un seguro”, agregó la protagonista de la producción.

Luego Nazarena Vélez explicó: “Yo hice la tapa cuando la hacía Leticia Brédice, estaban poniendo plata. Entonces me ofrecieron un seguro y, si vos pasás ese seguro, tenés el porcentaje de venta. Yo tuve mi seguro más el porcentaje de venta”.

Además, sobre el hecho de aparecer en Playboy destacó: “La apertura laboral que te daba después era increíble. Acordate que era un trampolín a Marcelo (Tinelli) y a un montón de cosas. Veían las tapas de Playboy, de Hombre, y después te llamaba Gerardo (Sofovich)”.

Sobre aquella etapa, Nazarena Vélez recordó: “He llegado a hacer 10 boliches. Yo sacaba muy buena plata, a mí me había pasado Playboy, me pasó el caño de Marcelo (Tinelli), me pasaron un montón de cosas que en los boliches querían que vaya. Movía el c... por el caño dos minutos y ya está, pero era muy buena plata”.

Cuando Ángerl de Brito le pidió a la panelista que diga cuánto dinero percibia por las presencias en boliches, ella respondió categógica: “Por cada uno hacía 50 lucas de hoy”.