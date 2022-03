Dani La Chepi se hartó de las críticas en Instagram y se descargó

En los últimos días, y tras una serie de fuertes rumores, Dani La Chepi confirmó la triste noticia de su separación definitiva. La divertida influencer estaba en pareja con Javier Cordone, un repartidor de basura que conoció durante el confinamiento del 2020.

Para su sorpresa, el anuncio de su ruptura no apaciguó a los internautas y lejos de mermar las especulaciones acerca de su situación sentimental, muchos de los usuarios la señalaron con el dedo. Es por esto que, cansada de los haters, se descargó en Instagram.

Dani La Chepi y Javier Cordone

“Yo agradezco los mensajes que me han enviado con tanto respeto y amor, diciéndome que me ponga bien, que ojalá que nos arreglemos, que les encantaba la pareja, que me mandan un abrazo... con amor, que son los que deben ser pero después veo los comentarios que ponen en los lugares que lo levantan, que en su gran mayoría son de mujeres que no hacen más que agredir”, indicó.

“Leí comentarios como ‘Pobre pibe, lo usó'. Si yo contara las razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”, sumó.

Dani La Chepi

Y aclaró: “Yo conté que me separé porque en esta comunidad me preguntaban...un mensaje tras otro llegaba para saber si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha y por eso lo conté. Las razones, qué pasó, por qué y desde cuando me parece que son parte de la intimidad”.