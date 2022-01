Por qué Dani La Chepi paró la grabación de 100 Argentinos Dicen

Cuando Darío Barassi decidió tomarse unas merecidas vacaciones, eltrece barajó varios nombres para la conducción de 100 Argentinos Dicen. Finalmente, la producción del programa depositó toda su confianza en Dani La Chepi. "Yo no puedo creer toda la gente que confió en mí de golpe. Estoy muy contenta, pero yo también soy muy insegura de mí misma, a veces demasiado. Aunque siempre prefiero jugármela", confesó ella en diálogo con La Once Diez.

Y sobre sus inseguridades, admitió: "Los productores me decían, ‘estás viendo otra peli, lo estás haciendo re bien’, pero yo sentía que me equivocaba todo el tiempo. Siento que me dijeron, ‘sale Messi de la cancha, entras vos, hacé goles nena'".

"Las redes tienen un público muy particular, y te pueden seguir a la radio o a la tele. Pero hay un público de la tele de la tarde, de los entretenimientos más amplio y de otras edades. Y que te pare una señora en la calle y te diga que lo reemplazaste bien a Barassi que es Messi en la tele ya es un montón", señaló al aire.

Dani La Chepi

Apenas comenzó con su nuevo rol, su inseguridad era tan grande que un día decidió frenar la grabación. "Yo tenía miedo porque 100 Argentinos sale antes que la Oca y si lo chocaba iba a ser difícil", reconoció y agregó: "En el medio del programa lloré y una vez paré la grabación porque me daba pánico hacerlo mal".