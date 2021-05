La incómoda situación que vivió Darío Barassi en un consultorio médico

Darío Barassi es una de las figuras argentinas que más cerca se encuentra de sus fanáticos en las redes sociales. Diariamente comparte material en su cuenta de Instagram para mantener activo su vínculo con las casi tres millones de personas que lo siguen. Ahora, se grabó frente a la cámara para hacer "terapia en el auto" y sorprendió al relatar una particular situación que vivió cuando fue a realizarse un estudio médico.

Algunos días atrás el conductor de El Trece comenzó a sentirse mal por lo que le indicaron que se realizara una resonancia. "Cuando entré al cuartito para cambiarme y hacerme la resonancia, una señora que estaba saliendo del resonador me dice 'éxitos, gordito, te felicito por el programa'", contó.

"Cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que la señora le dice a la piba que me había llevado hasta ahí '¿che, pero entra Barassi en el aparato?'. En el momento pensé en remates horribles que no hice ni voy a hacer ahora porque son muy agresivos... Pero me dolió", agregó.

El artista explicó que la chica se impactó y la señora insistió con la pregunta sin notar que lo que estaba diciendo era "inapropiado". Para finalizar el video, reveló lo que le respondió a la curiosa mujer.

"¿Quiere quedarse a ver? ¿Quiere pagar como si esto fuera Mundo Marino para ver si el gordo entra en el tubo ese? 'Ay, sos divino', me dijo ella pensando que le estaba haciendo un chiste", remató.