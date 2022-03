L-Gante y su novia Tamara Báez se renovaron el look a una peluquería: mirá el polémico resultado

A máxima velocidad, con un sinfín de situaciones al límite. Así viven L-Gante y Tamara Báez, que en los últimos tiempos transitan por una montaña rusa de emociones, con un arco que abarca desde polémicas por crisis de pareja hasta denuncias por violencia contra el cantante.

En el fuero interno de esa familia conviven decenas de dinámicas, como aquellos posteos de la joven en los que le reclamaba al músico que se hiciera cargo de la nena que trajeron al mundo, hasta la felicidad por mudarse a una casona en un country.

Fiel a ese estilo de amarse con pasión, con fervor y también evidenciar chispazos, ahora L-Gante y Tamara caminan por un periodo de embelesamiento, de una armonía como novios, que quedó registrada y justificada en una actividad reciente.

Resulta que los tortolitos entendieron que necesitaban renovarse el look, actualizar la tonalidad, el largo y la forma de sus cabelleras y fueron juntitos a una peluquería en Palermo, a donde se dirigieron desde el barrio cerrado en el que viven en la localidad de Moreno.

Elián y Baéz se dispusieron a las manos del estilista y ambos coincidieron en modificar el color de su melena. Por un lado, el artista volvió a apostar por el gris, mientras que la madre de Jamaica se decidió por un rubio dorado intenso, con reflejos.

Acorde a la modernidad, ambos exhibieron el proceso y el resultado en sus redes sociales. Por eso, el músico contó: "Colorcito para L-Gante". En tanto que el peluquero captó imágenes de la previa y las consecuencias de Baéz: "Antes y después de Tamara".

Hace unos días, Tamara afrontó la viralización de una foto de su adolescencia en la que lucía irreconocible, con otros rasgos en el rostro y un morocho furioso en el pelo. En su descargo, la novia de L-Gante explicó: "16 años; sí, era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes, chichis, que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe".

Y se animó a enumerar los cambios estéticos que se hizo en los últimos años que, más allá de los filtros que usa en las redes, en la vida real no son tan notorios: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden".