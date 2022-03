La picantísima respuesta de Tamara Báez a quienes la mataron por su foto viral: “Era re turra y…”

La semana pasada, una foto de Tamara Báez se viralizó a toda velocidad. ¿Qué fue lo que tanto llamó la atención? En la imagen, una foto frontal, de DNI, se veía a la novia de L-Gante de más chica, con un look adolescente, muy distinto al que luce hoy. Morocha con fleco rollinga, al natural, piercing arriba del labio, nada de cirugías ni retoques estéticos; una piba de barrio, nada raro.

“Adivinen quién es”, puso alguien al compartir la foto de Tami, como si hubiera algo malo en este retrato. Y luego ella, re podrida y fiel a su estilo, decidió contestar vía Facebook a todos los que la cuestionaron por haber cambiado su imagen con el correr del tiempo.

"16 años; sí, era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes, chichis, que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe", arrancó la mamá de Jamaica, antes de acompañar a su novio a su show en el cierre del Lollapallooza con su hijita.

"Yo siempre de barrio, como ahora”, siguió la rubia, y pasó a enumerar los cambios estéticos que se hizo en los últimos años que, más allá de los filtros que usa en las redes, en la vida real no son tan notorios: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden".

“Les duele una banda verme bien", continuó y, dirigiéndose a quienes supuestamente hicieron circular su foto privada, a quien parece conocer muy bien, dijo: "Ya vi unas pares de (General) Rodríguez también queriendo 'sentirse buenas' y subiendo esa foto que es del documento, que fui a las 3 AM a hacer fila sin dormir, cuando era una nena, jaja”.

Finalmente, la joven de 22 años se despidió por la puerta grande, como una diva, advirtiendo cuál es su próximo paso: "No exploten cuando me vean las lolas hechas". "¡Ando re picante en Facebook!", había anunciado un momento antes, al compartir este posteo en el que se descargó contra las personas que frecuentemente la hostigan en las redes por una cosa u otra.