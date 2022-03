Respondió el abogado de L-Gante: la denuncia es “claramente falsa”

El día de ayer se hizo pública una denuncia al joven cantante L-Gante por agredir con un arma de fuego a un fanático. Supuestamente, el joven habría agredido a un fan de 17 años que le habría pedido una foto. Según trascendió, el artista le habría pegado un culatazo al fanático cuando acercó a la casa de su mamá, Claudia, con el objetivo de conocerlo.

Alejandro Cipolla, reconocido abogado de personajes como Morena Rial, representante también del cantante, confirmó en diálogo con Ciudad Magazine que Elian no estaba ni cerca de lo sucedido.

El joven cantante enfrenta una nueva denuncia

La víctima terminó desvanecida en una plaza del Barrio Bicentenario de General Rodríguez, y fue llevada al hospital Vicente López por el personal de la policía debido a una demora del SAME.

Según el abogado del cantante, la victima estaría vinculado también con las denuncias previas que enfrenta el joven artista oriundo de General Rodríguez. "Le pregunté Elián y desconoce totalmente, es claramente falso", concluyó Cipolla.

El abogado también explicó "No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital".

Ante esto, del otro lado de la vereda, el padre de la victima declaró fuertemente en contra del cantante en vivo en el programa Nosotros a la Mañana de El Trece y sentenció "Yo sí lo quiero ver a él (L-Gante) lo quiero ver solo adentro de una habitación, me lo quiero comer entre dos pancitos, me tocó al pibe".

El cantante tuvo una polémica en la presentación de la frustrada pelea entre el Chino Maidana y el youtuber Yao Cabrera

Entre estas denuncias anteriores que tiene el cantante se encuentra la de Christian Manzanelli, ex representante de Yao Cabrera, cuando en a finales del año pasado se estaba presentando el combate entre el Chino Maidana y el youtuber uruguayo. Supuestamente el artista lo amenazó con una copa rota. Luego de esto Manzanelli radicó una denuncia por "presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas".

Como prueba presentó la filmación del video de la pelea que se viralizó en las redes sociales y, representado por Fernando Burlando, aseguró que había sufrido "amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio".

En otra situación del estilo, a comienzos del mes pasado, llegaron a los medios imágenes donde se veía al artista increpando a un vecino con una acusación de robo de por medio.