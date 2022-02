Yao Cabrera ya se encuentra en Argentina y protagonizó un nuevo escándalo

Pasaron tan solo diez días desde que Yao Cabrera cayó desde un tercer piso y fue hospitalizado en terapia intensiva. Asombrosamente, el youtuber ya está recuperado y listo para enfrentar en el cuadrilátero al Chino Maidana. En este contexto, viajó a Buenos Aires para firmar el contrato por la mediática pelea de box que se realizará el próximo 5 de marzo en Dubai. Pero su llegada no estuvo exenta de controversias.

Según relató el influencer en sus redes sociales tuvo un fuerte enfrentamiento con una aerolínea que quiso impedirle que viajara. "No me quieren dejar volar chicos, se pudrió. Me dice ‘¿hace cuánto te fisuraste?’", comenzó diciendo. "No me dejan volar por la fisura, jajaja", agregó en la siguiente historia.

Luego, sumó un video discutiendo con una azafata: "Señorita, ¿puedo volar o no? Bueno, pensé que no podía, si no me dejan volar pudro todo", respondió amenazante.

Ya sobre suelo porteño, sumó una nueva publicación: "Discutimos una hora pero pude viajar. Terminó todo bien con las chicas del fondo. Nos dejaron viajar, todo legal, diez puntos. Buena onda nos arreglamos, pero es su rol, lo que tenían que hacer, si estaba lisiado, no podía viajar en teoría, así que tuve que presentar un permiso todo y nos hicimos amigos", detalló.

"Vine directo al Hilton para firmar contrato con el Chino, por si se paraba de mano lo iba a knockear, pero todo bien, me dice ‘estás hecho poronga’, sí estoy todo podrido pero vamos a pelear, mañana hay firma de contrato para que vean que la pelea se va a hacer y que con el Chino ya arreglamos todas las cosas. Así que Chino, nos vemos en Dubai", finalizó.