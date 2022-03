El tremendo momento que pasó Nazarena Vélez cuando se cruzó con Laurita Fernández: “Me…”

Nazarena Vélez, una de las nuevas “Angelitas” de LAM, reveló una incómoda situación que tuvo que pasar con Laurita Fernández, durante las grabaciones de la serie “Los Protectores”, en plena pandemia de Coronavirus.



Laurita y Nazarena protagonizar una verdadera polémica luego de la tormentosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, quien luego terminaría siendo pareja de la bailarina. De ahí nace el cortocircuito entre ellas.





Cuando Barbie y Fede todavía eran pareja, la hija de Nazarena Vélez ya sospechaba de una posible relación amorosa entre su novio y la bailarina. Al tiempo aquella pareja se rompió y todo terminó en la Justicia, con una denuncia por violencia de género.



En LAM notaron que la nueva “Angelita” y Laurita compartieron grabaciones, por lo que comenzaron a pedirle que contara cómo fue aquella situación que, lógicamente, iba a generar interés por saber cómo se trataron, luego del conflicto desatado hace unos años.



“Trabajaste con Laurita y no nos contaste”, le reprochó Ángel de Brito a Nazarena en el programa que salió al aire el viernes. “¿Hacías de la mamá de Laurita?”, le preguntó irónico el conductor. En ese momento, pasaron una escena en la que ambas aparecían en pantalla.

Sobre esto, Nazarena contó que el primer día de grabación se saludaron de manera realmente incómoda y que los días posteriores no se dirigieron la palabra, sino que se ignoraron completamente



“El primer día nos saludamos. Estuve cuatro días. El segundo día ya no. Preferimos evitarnos. Yo la veía y me iba para otro lado. Era como tenso todo. Ella estaba saludando a Diego y justo cuando giro, ella me dice: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Fue súper incómodo, pero ella fue muy profesional. Fue muy correcta”, comentó Nazarena, que agregó que fue la primera vez que se cruzan tras el escándalo.



Este encuentro poco disfrutado por ambas protagonistas se dio en el marco de las grabaciones de “Los Protectores”, la nueva producción de Star+, que tiene como protagonistas a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Adrián Parra.