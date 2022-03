Qué decía el mail que Fabián Rodríguez le envió a Nazarena Vélez antes de suicidarse

Ocho años pasaron del dramático día que marcó un antes y un después en la vida de Nazarena Vélez. El 24 de marzo de 2014, su ex marido, Fabián Rodríguez fue encontrado sin vida en el piso 23 donde funcionaba su productora. Posteriormente, se confirmó que había sido un suicidio. Su casamiento había sido en 2012 y de su amor, nació Thiago, que hoy ya tiene 11 años de edad.

Mucho se habló sobre lo que ocurrió y en aquél entonces, se habló de un supuesto mail que Fabián le envió a Nazarena antes de suicidarse para explicarle su decisión. Ahora, la actriz abrió su corazón y contó qué decía esa carta.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez junto a su hijo Thiago

"Era un mail de despedida en el que me pedía perdón y me decía que estaba enfermo. Yo lo recibí estando en Miami, ahí supe lo que había pasado. La verdad, yo nunca lo juzgué a él por lo que hizo. Al contrario, siempre fui de castigarme yo... ¿cómo no me di cuenta, no lo vi? Los cómo... él hizo lo que pudo, era una persona amorosa, buen tipo, amaba a sus hijos... le pasó esto y se sintió ahogado", señaló en LAM.

También, al aire contó cómo fueron los días previos a su muerte. "Yo le pedí unos papeles porque veníamos trabajando muy bien desde hacía rato y algo sentí... pedí la rendición de cuentas. El día que me voy a Miami, abro la caja fuerte y la encuentro vacía... me estaba ocultando que habíamos perdido todo", relató frente a las cámaras de América TV.

Y detalló: "Ha sido un gran hombre, amoroso... pero había cosas para las que no tenía la espalda. Lo estafaron de repente y no supo salir. No es que estaba deprimido, no. Simplemente no pudo manejar eso".