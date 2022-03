Desde hace cuánto está de novio Iván de Pineda con la misma mujer

Cada pareja es un mundo, no se trata de un axioma inocuo, sino que posee un sustento porque las relaciones cuentan con sus propias convenciones y sobre todo acuerdos particulares que sólo comprenden los que configuran ese dúo indisoluble. No existen reglas, ni procedimientos para cultivar el amor. Por eso, Iván de Pineda transita por un sendero muy personal con su pareja Luz Barrantes.

El modelo formó un noviazgo espectacular hace veintidós años ya, y la atención de la sociedad se posó en la decisión de no sellar el sentimiento con el casamiento. Todavía en esta era pulula esa presión o ese interés por caminar hacia el altar.

El famoso conductor de Pasapalabra no esquiva el bulto, aunque se muestra muy reservado para ofrecer declaraciones en lo concerniente a su ámbito amoroso. Por eso en más de una ocasión explicó el mecanismo que eligieron con su novia, la hermana de Martín Barrantes, el primer marido de Pampita.

Lo cierto es que todavía no dieron el paso al altar, no han disfrutado la experiencia del casamiento. No obstante, ese es un proyecto concreto, que se charla en el seno de la intimidad y que en el corto plazo se intuye se concretará para Iván y Luz.

En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una boda, un festejo, una celebración del amor que los une, Iván sostuvo: “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir, que nunca se sabe”.

Iván y Luz tampoco ejecutaron el paso de convertirse en padres, empero el conductor reveló que el casamiento se va a cristalizar en breve: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad”.

Claro que este vínculo escapa de los cánones más convencionales, por eso Iván reconoció: “Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”.

En cuanto a la blonda que camina a la par del modelo hace más de dos décadas, las personas que la frecuentan y que forman parte de su círculo cercano la describieron como: “Le gusta la vida sana, sin tantas ataduras. Se re aman, y están bien así. No creen que sea un paso necesario para nada”.