Iván de Pineda y una escandalosa versión sobre su baja de La Peña de Morfi

En las últimas semanas, circuló la información confirmada de que Iván de Pineda fue elegido como nuevo conductor de La Peña de Morfi (Telefe). Sin embargo, tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, el panorama cambió abruptamente y se dio a conocer que el exmodelo se habría bajado de la propuesta. Sin embargo, este martes trascendió una escandalosa versión que inica que Telefe habría tomado la decisión de apartar el líder de Pasapalabra del clásico envío de los domingos dedicado a la música.

Según contó Mariana Brey en Socios del espectáculo (El Trece), Iván de Pineda habría solicitado unas cuantas exigencias a la producción de La Peña de Morfi, y eso habría sido el detonante de su desplazamiento de la propuesta.

“Me dijeron que, entre los pedidos que hizo Iván, y me hablan no de una renuncia de Iván sino que la producción lo habría desvinculado. Lamento no haber podido hablar con Iván para confirmarlo, pero voy a dar la versión que tengo que dice que a él lo desvinculan del proyecto por los pedidos”, comenzó Brey.

Luego, la panelista enunció los requisitos que habría solicitado Iván de Pineda a la producción de La Peña de Morfi. “Entre los pedidos que hizo Iván está no acercarse a la comida, no quedar cerca de la comida. Me llama mucho la atención porque entre los programas que hizo Iván en el de los viajes comía en cámara”, cuestionó la periodista.

Además, el conductor exigido más detalles. "Pedía notas donde exclusiva las hiciera él sin la participación de Jessica Cirio. Y la frase final que me ponen, que me llama la atención porque lo conozco a Iván y me extraña que pueda tener una actitud de divo, pero lo que me dicen es que se hartaron de su divismo”, finalizó Brey.

Este lunes, en Intrusos (América) habían adelantado la decidión de Iván de Pineda de bajarse de La Peña de Morfi, mientras que este martes desde Telefe insisitieron a LA NACION en que tal renuncia no es un hecho y que el canal piensa seguir adelante con el programa.