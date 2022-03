Los videos del emotivo homenaje a Gerardo Rozín, con la participación de 50 artistas invitados

Este domingo, Telefe emitió un programa especial de La Peña de Morfi, en homenaje a su fallecido conductor y productor, Gerardo Rozín. Con la participación de 50 artistas invitados y tres conductoras, el programa estuvo repleto de anécdotas y emoción.

“Es muy difícil estar acá, pero todos estamos presentes porque somos una familia”, dijo en la apertura Jésica Cirio. Luego agregó al borde de las lágrimas: “Lo vamos a homenajear con canciones, eso le hubiese gustado a él más que nada”.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más signitificativos del envío se dio cuando presentaron un video de Gerardo Rozín interpretando un tema junto a Dos más uno, banda fundamental en La Peña de Morfi. El conductor grabó la canción cuando ya había recibidio su dramático diagnósitico. “Cuando me enteré, quería contarlo, pero no quería hacer una noticia de eso”, deslizó antes de entonar “Me voy quedando”.

En la apertura del tributo, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, tocaron “El témpano”, la canción favorita del conductor. Acto seguido, se habló de la gran relación de Gerardo Rozín con su ciudad natal, Rosario, y algunos amigos compartieron sus anécdotas.

Entre las conductoras que se sumaron al evento se destacó Zaira Nara, quien conmovida expresó: “Gerardo, ojalá que estés donde estés puedas recibir el amor que te están dando. Una de las cosas que más me duele es que no está acá para ver esto”.

Otros artistas que homenajearon a Rozín fueron Alejandro Lerner, quien interpretó “Después de ti” y Rolo de La Beriso, quien le regaló al conductor la canción “No me olvides”.

Como era de esperarse, el programa también contó con la participación de Eugenia Quibel, locutora de Morfi y la última pareja del conductor. “Era un tipo generoso que creaba todo el tiempo, nosotros nos conocimos en la radio y cuando me convoca para hacer la locución me dijo: ‘Yo quiero que hagamos radio en la tele’. Era un hombre que tenía el corazón en la mano, lo extraño mucho, me cuesta hablar en pasado”, detalló emocionada.

Por el homenaje también pasó Julieta Prandi, quien trabajó con Gerardo Rozín y se unió a Cirio y Nara para presentar a Jairo. quien, cantó ”El valle y el volcán”. Emocionada tras la interpretación de Jairo, Prandi expresó: “Voy a citar a Gerardo: ‘Un programa donde canta Jairo es un programa donde estamos haciendo las cosas bien’”.

Entre las figuras ilustres que fueron convocadas a través de un video se sumó Joan Manuel Serrat, mientras que Sandra Mihanovich estuvo en el piso para cantar “Te abracen en la noche”.

La familia Montaner tambien quiso estar presente a través de una videollamada que contuvo sentidas palabras de Ricardo y sus hijos, Mau y Ricky.

Podo después, pasaron por el homenaje a Rozín artistas como Juanse y Soledad Pastorutti, una de las artistas que más veces se presentó en ciclo y que también se desempeñó como conductora en algunas ocasiones. “No es casualidad que todos los músicos hayan querido estar en la peña, y voy a contar algo: Gerardo no faltaba nunca, le puso mucha garra, incluso cuando no andaba bien”, expresó La Sole, quien se encargó de presentar a Nahuel Pennisi, quien hizo un cover de “Ojalá” de Silvio Rodríguez.

Luego, Elena Roger se lució con “Azúcar del Estero”, en tanto que Patricia Sosa interpretó “Aprender a volar”. El Paz Martínez entonó "Piensa en mí", y le dedicó unas emotivas palabras.

Soledad Pasturutti volvió a agradecer el espacio que Gerardo Rozín le dio a su música y enfatizó: “Él siempre nos daba lo mejor de él y nos quería ver felices y cómodos, te daba la libertad de ser y eso no se da mucho en televisión”. Acto seguido interpretó “Oración del remanso”, junto a Lito Vitale, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Hilda Lizarazu, Karina La Princesita, Sebastián de Los Tekis, Jorge Fandermole, Rubén de Los Palmeras, Ahyre, y Ulises Bueno. Todos los artistas participaron desde diferentes lugares bajo la producción de Lito Vitale.

Desde Salta, Chaqueño Palavecino tocó desde Salta “La taleñita”, “Mi ponchito en tu hombro”, “Vidala para mi sombra” y “Perfumada”.

Sobre el final, un video inédito con Gerardo Rozín explicando el origen y sentido de la canción "Yo me quedo", fue el punto más fuerte. Zaira Nara detalló que ese clip lo grabó al conductor como obsequio a todos sus seres queridos y a su público indoncidional.