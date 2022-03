Qué le respondió Intrusos a Amalia Granata después de que los llamó “berretas”

Desde Intrusos no le dejaron pasar a Amalia Granata haberlos llamado “berretas” en las redes sociales y desde la cuenta oficial de Twitter del programa que conduce Flor de la V salieron a responderle.



Sucede que Amalia Granata minimizó la problemática que afronta la comunidad trans al momento de ingresar al mercado laboral al afirmar que “tienen pies, manos y cerebro”, al tiempo que las mandó a “trabajar”.



Amalia suele hablar sin ningún tipo de filtro y continuó con su crítica al opinar que “personas con identidades disidentes no deben recibir ayuda del Estado para tratamientos de hormonización, ya que no tienen ninguna discapacidad para trabajar”.





Flor de la V, la conductora de Intrusos, no se tomó para nada bien los dichos de la diputada provincial de Santa Fe y decidió salir a cruzarla. “Cuando hablan de privilegios es desconocer que el promedio de vida de nuestro colectivo es de 35 años. Entonces, pongamos en foco eso. Hay otra problemática que tiene el colectivo trans y es la exclusión del hogar”, comentó.



Ante esto, Amalia Granata cantó retruco y apuntó directamente contra Flor, a quien acusó: “Es la persona que más denostó y ninguneó al colectivo trans toda su vida”.



Lógicamente y como es el estilo del programa, Intrusos le dio mucho espacio a la polémica y criticó mucho a la dirigente política, lo que motivó una intervención en redes sociales para seguir tirándole más leña al fuego.





“¿Che, los berretas de Intrusos cuántos días más van a hacerme campaña gratis con notas a personajes nefatos? Igual gracias, pero no estamos en época electoral”, tuiteó Amalia.



En esta oportunidad, Intrusos no le respondió al aire en el programa, sino que la cuenta oficial de Twitter salió a cruzarla citando su tuit. “Necesitamos gente más cool como vos, Amalia, en los medios. Tenemos mucho que aprender de gente tan inteligente como vos. Y si somos tan berretas, ¿qué hacés viendo? Imaginamos que mirás tele en un descanso de tu ardua labor en la política. Buen finde, saludos a Robbie Williams”, le contestaron desde Intrusos.