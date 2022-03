Amalia Granata explotó contra Tartu en vivo: el furioso video de LAM que sorprendió a todos

La jornada del miércoles 16 de marzo no fue de las más sencillas para Amalia Granata por diversas razones. Por la mañana, en su visita al programa de Carmen Barbieri, dio un discurso polémico contra las personas transexuales por los beneficios que reciben del Gobierno nacional. Y, desde ese momento, las redes estallaron en su contra.

“¿Qué derechos quieren ampliar? Si ante la ley, el hombre y la mujer somos iguales. Es decir, ¿por ser mujer quieren tener otro privilegio y otro derecho que un hombre no tenga? ¿O por ser trans tener un privilegio?", consultó.

"El Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, está la lucha de las mujeres, los trans e ingresan proyectos para darle más derechos a los trans, o porque son trans darles viviendas gratis”, siguió en Ciudad Magazine.

“A ver, sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización. Nosotros, desde el Estado, no podemos pagarles cuando ellos pueden ir a trabajar tranquilamente", terminó.

Por la noche, Granata estuvo en LAM, el programa de Ángel de Brito en América, y allí se cruzó con todas las angelitas por su posición que fue muy criticada por todos. Pero el problema mayor se dio un rato después, cuando Augusto Tartufoli apareció en el piso del show.

La cara de Granata se desfiguró y saltó cómo nunca, ya que ella cree que Tartu fue el autor de una movida que realizaron en el Intrusos de Jorge Rial para “informar” que su hijo no era de su pareja actual.

"Yo hoy con 41 elijo con quien compartir un espacio. Me siento muy incómoda que esté Tartu a mi lado. Jamás hubiese venido sabiendo que él estaba. Pero como soy respetuosa no me voy", explicó.

"Jorge Rial junto a este señor me contaban los días de ovulación en una planilla: se cagaban de la risa, él sobre todo y decía que mi hijo no era hijo de su padre", agregó en un discurso que sí ganó aplausos en todos los sectores.

Después de recibir varios golpes, Tartufoli tomó la palabra y pidió las disculpas del caso: "Nada, no recuerdo eso. Pero bueno… si Amalia lo dice será verdad y le pido disculpas", argumentó.

Granata no las aceptó y terminó: “Con Rial se pusieron el pañuelo verde para tirarse lavandina y limpiarse un poco. Pero las cosas que hicieron ustedes no tienen nombre”. ¡Alto escándalo!