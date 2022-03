Los sorpresivos invitados en el show de Nicky Nicole del Lollapalooza

Dentro de lo que está siendo el festival Lollapalooza de este año se están dando muchas sorpresas, aunque quizás una de las más fuertes se vivió hoy en el recital de la cantante rosarina Nicky Nicole.

El show de Nicky Nicole en el Lollapalooza Argentina, que comenzó a las 18 hrs en el estado Flow, estuvo cargado de emociones. Durante la mitad del show, luego de haber cantado Colocao, Mala Vida, Verte y Cuando te Veo, todos hits de la artista, se presentó en el escenario el cantante de la banda No Te Va a Gustar, Emiliano Brancciari, para cantar una canción de su álbum Luz, lanzado el año pasado, llamada Venganza, colaboración con la cantante.

Durante el momento se vivieron fuertes sentimientos entre los asistentes, ya que la canción, escrita por el cantante de la banda uruguaya, trata sobre una víctima de violencia de género que tiene cautivo a su victimario. Antes de cantar la canción, Nicky advirtió sobre la cercanía al 8 de marzo, día de la mujer, y la importancia que este tiene en nuestra sociedad. Mientras la cantaba pidió que levantarán la mano todas las presentes por aquellas que no podían hacerlo, y muchas asistentes levantaron la mano en muestra de apoyo. Finalmente el cantante de la banda uruguaya se despidió del escenario fundiéndose en un abrazo con la rosarina.

Finalmente, la aparición más sorpresiva se dio luego de que la cantante pasara Entre Nosotros, Ella no es Tuya, Sabe, Otra Noche, Plegarias, Años Luz, Tengo To, No Toke mi Nike, Mamichula y Wapo, cuando ya todos los espectadores estaban moviéndose al escenario Samsung para ver a Khea creyendo que Nicole ya se había despedido y había terminado su show. Repentinamente sonó el comienzo de una canción y todo el mundo volvió corriendo a prestar su atención en el escenario donde se hallaba la cantante. Sorpresivamente aparecieron Duki y Bizarrap, artistas que ya tuvieron su show ayer en el festival con un gran éxito. Entre los tres presentaron la canción Ya Me Fui, lanzada en julio del año pasado mientras todos los fanáticos gritaban sorprendidos.