De Nicki Nicole a The Strokes: lo que ya pasó y lo que nos espera este sábado en el Lollapalooza Argentina 2022

Luego de la multitudinaria jornada inaugural de viernes, Lollapalooza Argentina 2022 abrió las puertas del Hipódromo de San Isidro este medio día para dar comienzo al segundo de los tres días pautados para esta edición.

Con entradas completamente agotadas, más de 100 mil personas estarán presentes este sábado para disfrutar a más de 50 artistas distribuidos en los cuatro escenarios principales dispuestos en el predio.

Entre los nombres más destacados se encuentran The Strokes y Doja Cat. Pero además tendremos la factura nacional de Litto Nebbia, Nicki Nicole, Khea y El Mató a un policía motorizado. Además, Machine Gun Kelly, Pabllo Vittar, LP y Justin Quiles, entre otros artistas, estarán a cargo de ponerle mucha más música a la jornada. El cierre de la jornada estará a cargo del dj inglés Alan Walker.

Los encargados de romper el hielo fueron Chiara Parravicini, en el escenario Flow, y Lucía Tacchetti, en el Perry’s. Acto seguido, a las 12.30, Moloko se hizo presente en el escenario Alternative.

A las 16, El Mató a un policía motorizado subió al escenario Flow para brindar un show de 60 minutos donde repasaron con un puñado compacto clásicos de su carrera entre los que no faltaron “Nuevos Discos”, Más o Menos Bien”, “Yoni B” y “Mundo Extraño”, dejando para el cierre “Ahora Imagino Cosas” y “Chica de Oro”.

El fenómeno Nicki Nicole

Nicki Nicole se presentará de 18 a 19 en el escenario Flow.

En tan solo tres años, esta rosarina de 21 años logró transformarse en una de las artistas argentinas con mayor proyección a nivel mundial. Aportando sus influencias de R&B y soul a la creciente escena urbana del país, comenzó a enfrentar los estereotipos de género, y fue reconocida como "la estrella que desafía la cultura machista del rap argentino".

Colaboró con los exponentes nacionales más importantes del género urbano como Trueno -su actual pareja-, Duki, Cazzu, Nathy Peluso y Bizarrap, entre otros. Además, participó de proyectos con artistas internacionales de la talla de No Te Va a Gustar, Becky G y Christina Aguilera.

El regreso de The Strokes al Lollapalooza

En la edición 2017 del festival fue su última presentación en la Argentina. Ahora regresan en el mismo marco y prometen otro show histórico como el de aquella vez. Todos los que estuvieron presentes en aquella oportunidad no olvidarán la versión cumbia de “Reptilia”. En esta oportunidad, la banda liderada por Julian Casablancas presentará canciones de su último disco The New Abnormal lanzado en 2020.

Los grilla de artistas que quedan por delante para este día sábado

Escenario Flow

El mató a un policía motorizado, 16 a 17

Nicki Nicole, 18 a 19

Machine Gun Kelly, 20 a 21

The Strokes, 22 a 23:30

Escenario Samsung

Wiranda Johansen, 12:45 a 13:15

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, 13:45 a 14:30

Two Feet, 15:15 a 16

Litto Nebbia,17 a 18

Khea, 19 a 20

Doja Cat, 21 a 22

Alan Walker, 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

Molok0, 12:30 a 13

Girl Ultra, 13:30 a 14:15

Marc Seguí, 14:45 a 15:30

Lola Índigo, 16 a 17

LP, 18 a 19

Kehlani, 20 a 21

Jack Harlow, 22 a 23

Escenario Perry’s

Taichu, 16 a 16:30

FMS, 16:45 a 17:30

Dani Ribba, 18 a 18:45

Pabllo Vittar, 19 a 19:45

Ashinko, 20 a 21

Chris Lake, 21:15 a 22:15

Justin Quiles, 22:45 a 23:45