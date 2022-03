Amalia Granata se despachó con una serie de furiosos mensajes contra Intrusos tras ser repudiada por Florencia de la V

Esta semana, Amalia Granata volvió a quedar en el ojo de la tormenta mediática por sus polémicas declaraciones sobre la comunidad trans. Luego, tras ser repudiada por Florencia de la V, la diputada se despachó con una serie de furiosos mensajes contra Intrusos (América).

Recordemos que Granata dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine): "Hay chicos que no comen, que están en la pobreza absoluta, hay prioridades. El trans no está incapacitado para trabajar, tiene pies, manos, cerebro. Los trans tienen privilegios". Además, la legisladora cuestionó que el Estado subsidie los tratamientos de hormonización de la comunidad trans.

Por su parte, Florencia de la V acusó a la mediática funcionaria de generar un discurso de odio. "El 80% de las personas trans son expulsadas de su casa a muy temprana edad, muchos no terminaron el secundario. No hay mucha estadística porque no formamos parte de esta sociedad... El Estado no nos está haciendo un favor, está haciendo una reparación histórica a un colectivo que fue negado e invisivilizado y casi terminado. Los discursos de odio nos niegan la posibilidad de vivir en una sociedad libre como nos merecemos", apuntó la conductora desde Intrusos.

A su vez, Amalia Granata se despachó con una serie de mensajes como reacción a lo que dijo Florencia de la V. "¿Che? ¿Los berretas de @Intrusos cuántos días mas van a hacerme campaña gratis con notas a personajes nefastos? Igual, gracias pero no estamos en época electoral", arremetió la legisladora a través de Twitter.

Desde la cuenta de Intrusos le respondieron con contundencia: "Necesitamos gente mas cool como vos Amalia en los medios, tenemos mucho que aprender de gente tan inteligente como vos. Y si somos tan berretas ¿qué hacés viendo? Imaginamos que mirás tele en un descanso de tu ardua labor en la política. Buen finde, saludos a Robbie Williams".

Indignada por la reacción que recibió, Granata redobló: "¡Qué pena! Me ilusioné con que estén a mi altura, esperaba una respuesta inteligente… Caíste en lo básico de Robbie, pensé que se podían esforzar, pero no le puedo pedir peras al olmo, qué ilusa". Mientras que desde las redes sociales del ciclo que conduce Florencia de la V redoblaron: "Imposible estar a tu altura. Es que no hay mucho mejor de vos para recordar que ese pasito de comedia con Robbie, pero te vamos a dar el gusto y recordemos cuando confundiste la bandera de Venezuela con la de Colombia. Pero no te ilusiones tanto que te va a hacer mal".

Finalmente, Amalia Granata sentenció: "Uh ¿de verdad? Naaaa, ¡me vas a hacer llorar! Sos re astuto, un iluminado de la TV. Te mando un beso y te deseo mucho éxito en el fracaso... ¿Qué hacer? De corazón y como me aburre tu ineptitud, la corto acá (lindo dejar una amenaza registrada en Twitter oficial). ¡Lo extrañan tanto a Jorgito que amenazan por Twitter!".