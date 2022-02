Cambios en Intrusos: sorpresiva baja y vuelta de un inesperado integrante

Intrusos continúa en constante cambio. Son varias las pruebas que se llevan a cabo para que el ciclo de chimentos encuentre un sello propio, que lo diferencie de la impronta que le imprimió Jorge Rial durante los últimos 20 años. Tras un breve tiempo bajo la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, fue Flor de la V la elegida para capitanear el mítico programa de América TV.

Entre los cambios que se pueden destacar, este miércoles se anunció el regreso de Héctor Rossi, histórico locutor del programa. "¡Bienvenido Héctor Rossi! Nuevamente a #Intrusos @hectorlocutor @AmericaTV". escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de la señal.

Rossi fue locutor de Intrusos durante 13 años.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el propio Rossi quien manifestó: "Y cuando no me lo esperaba, aunque en mi corazón siempre estaba, se abre una nueva etapa de mi carrera, nuevamente en Intrusos por América TV. Nos vemos y escuchamos desde el próximo 1/3!", adelantó.

A su vez, aclaró que no abandonará ninguno de sus trabajos. "No dejo nada. Desde el 1/3: 12 del mediodía me levanto. De 13.30 a 15.30 Locutor de Intrusos. De 16 A 19 siesta. De 20 a 24 conduzco Noche Paranormal en Pop Radio 101.5. Y de 0 a 4 conduzco Trasnoche 26 por Canal 26", detalló.

La entrada de Rossi será en reemplazo de Fabián Cerfoglio, actual locutor del programa, quien abandonará su lugar para sumarse a otros proyectos.

Flor de la V destrozó al Kun Agüero

Kun Agüero estuvo en todos los portales de noticias por sus críticas al impuesto a la riqueza que se cobra en nuestro país. "No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte del mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto", declaró el exjugador en diálogo con Jorge Rial para Radio 10.

Enterada de sus dichos, Flor de la V cuestionó la opinión de Agüero. "Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos? Quizás muchxs piensen que es entendible que un millonarix defienda los intereses de otrxs millonarixs. Hasta lo pueden creer lógico. Lo sorprendente de esta polémica es que hay mucha gente que los defiende y no es millonaria", disparó en una columna publicada en Página 12.