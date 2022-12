La categórica respuesta de Camila Homs sobre la denuncia penal que le cruzó Rodrigo de Paul

En los últimos días, trascendió que Rodrigo de Paul cruzó una denuncia penal contra Camila Homs por amenezas. A su vez, se filtraron varios de los polémicos mensajes que la modelo le habría enviado al futbolista, y ahora ella rompió el silencio durante su participación en un evento en Punta del Este.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Camila Homs respondió de manera categórica sobre la demanda de Rodrigo de Paul: “No recibí ninguna notificación, así que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada”.

Luego, Homs agregó: “La verdad es que no sé, la verdad que no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Lo del 2022 queda para atrás y nada, adelante con todo el 2023".

En su ida y vuelta con el cronista del mencionado medio, al referirse a su situación con Rodrigo de Paul, si bien Camila Homs reconoció ha estado muy golpeada por todo lo que le ha sucedido, remarcó: "Bueno, no sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando de este momento”.

El origen del recrudecimiento en las tensiones entre Homs y De Paul se habría dado cuando al regresar del Mundial de Qatar, el jugador decidiera visitar a Tini Stoessel antes que a sus hijos. Entre los chats que se filtraron, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América) uno que decía: “Merecés lo peor vos y la pu... de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mie... que sos más que por ser campeón del mundo”.

En las redes sociales del mismo ciclo también compartieron otro ida y vuelta en el que Camila Homs le habría dicho a su expareja: "Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”. A lo que Rodrigo de Paul habría respondido según ese mismo chat: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.