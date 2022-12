Revelan el amenazante mensaje que Camila Homs le habría enviado a Rodrigo de Paul

En medio de versiones de un recrudecimiento de tensiones entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, este jueves en programas como Intrusos y A la tarde (América), aseguraron que el futbolista denunció penalmente a la modelo por amenazas.

Sobre el motivo que habría llevado a Rodrigo de Paul a iniciar acciones legales en contra de Camila Homs, el periodista Guido Záffora remarcó en Intrusos: "Se cansó y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp, donde Camila Homs le empezó le empezó a mandar amenazas a Rodrigo de Paul".

Además, en el legendario ciclo de chimentos argumentaron que Rodrigo de Paul decidió ira la Justicia luego de que Camila Homs haya amenazado con revelar detalles íntimos sobre el futbolista.

A su vez, en Intrusos también leyeron el contenido de un amenazante mensaje que Homs le habría enviado a De Paul. La periodista Maite Peñoñori fue quien dio a conocer este texto que se le adjudica a la modelo y que dice: "Todavía no me conoces y tampoco a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mie... que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz". Luego, la panelista agregó: "Eso y varios insultos más".

Por su parte, Marcela Tauro expresó algo desconcertada: "Me parece que hay muchas cosas de la historia que no sabemos, algo pasó para que Camila ahora esté tan enojada de golpe". Mientras que Guido Zaffora aportó respecto a la denuncia: "Acá me dicen que el lunes es un día decisivo".