Mario Pergolini tendrá a fuertes invitados esta semana en Otro Día Perdido: quiénes son

En esta nota te contamos en detalle todos los invitados que tendrá el conductor de El Trece para tratar de aumentar su rating.

Mario Pergolini buscará esta semana seguir creciendo en audiencia junto a Otro Día Perdido. La segunda temporada comenzó de una manera contundente y tuvo en el inicio a Luisana Lopilato, quien habló de todo junto al conductor.

En ese momento obtuvo 6.6 puntos de rating, consolidando un inicio muy positivo. En ese inicio de semana revelaron los invitados que tendrá Otro Día Perdido y sin dudas son imperdibles y prometen atraer a la audiencia.

En la edición de este día lunes 13 de marzo, Mario charlará mano a mano con un empresario muy querido en nuestro país. Se trata nada más y nada menos que de Ricky Sarkany, fundador en 1985 de la empresa que lleva su nombre.

Mario Pergolini comienza la semana con todo en Otro Día Perdido Captura de pantalla 2026-04-13 164815 Mario Pergolini busca arrasar este lunes con Otro Día Perdido. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. Los invitados de Mario Pergolini durante toda la semana en El Trece Laura Ubfal destapó los invitados para los próximos días y realmente sorprendió. En una nota para su sitio web, la periodista reveló que el día martes Jonatan Viale será quien visite a Pergolini y el día miércoles lo hará Callejero Fino, quien es cantante y participó en Bake Off Famosos por Telefe.