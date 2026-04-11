El legendario rockero con el que Mario Pergolini logró un buen repunte en el rating

En el cierre de la segunda semana de la nueva temporada de Otro día perdido, el cantante de una icónica banda de rock nacional le dio al late night un buen resultado en las mediciones.

Mario Pergolini cerró la segunda semana de su nueva temporada con Otro día perdido (eltrece), y después de unos días con mediciones que estuvieron por debajo de las expectativas, el conductor logró un buen repunte en el rating con un legendario rockero como invitado.

Recordemos que el lunes de la semana pasada, Pergolini regresó a la televisión con su late night, y en tal oportunidad conquistó un notable promedio de 6.6 puntos de rating. Ese buen arranque se replicó en los días siguientes, con el ciclo coronándose como lo más visto en eltrece durante tres noches.

Sin embargo, esta semana los números de Mario Pergolini comenzaron a acusar un declive, situación que derivó en que Otro día perdido quede fuera del top 3 de las propuestas más elegidas en el canal del solcito. Más allá del esfuerzo de la producción, que en las últimas emisiones convocó a Laurita Fernández, Emanero, Gonzalo Heredia y Gerardo Romano como invitados a la entrevista; el resultado en cada caso quedó debajo de los 5 puntos de rating dentro de la siempre complicada y competitiva franja del prime time.

El invitado que le dio un buen resultado a Mario Pergolini en el rating El invitado que le dio un buen resultado a Mario Pergolini en el rating De todas formas, Pergolini logró revertir la tendencia a la baja en las mediciones y con Juanse como figura estelar en el mano a mano, consiguió este viernes una media de 5.1 puntos de rating. El cantante de la icónica banda de rock nacional Ratones Paranoicos, actualmente promociona un segundo show homenaje a Pappo, y más allá de hablar de su presente con ese proyecto también repasó algunas anécdotas de sus más de cuatro décadas en la escena pública; incluyendo su entrañable vínculo con Diego Maradona y el momento en que se fracturó una pierna durante un recital en el que su grupo fue telonero de Guns N' Roses en 1992.