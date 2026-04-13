Karina Mazzocco dio a conocer la noticia en su programa de canal América y él rompió el silencio en pleno vivo.

Karina Mazzocco y el equipo de A la Tarde revelaron una fuerte información que tiene como protagonistas a Carlos Nair y Zulemita Menem. La conductora de América reveló que Zulemita pidió la detención de su hermano y dieron todos los detalles.

"Zulemita Menem ha pedido la detención de su hermano Carlitos Nair. Pide la detención porque Carlitos tiene varias causas en suspenso y sería reincidente por una causa de robo", comenzó diciendo la periodista.

Posteriormente a esto, mostraron el documento oficial que respalda la información que brindaron en el programa: "Le pide a la jueza que se revoque la suspensión del juicio a prueba que pesa sobre el señor Carlos Nair Menem y se disponga su detención a fin de evitar que él mismo eluda el accionar de la Justicia".

Zulemita Menem pidió la detención de Carlos Nair Revelaron que Zulemita Menem pidió la detención de Carlos Nair: todos los detalles "Con este documento, Zulemita Menem le pide a la jueza que vaya preso en este mismo momento Carlitos Nair", contó el periodista Santiago Sposato. Además, Karina Mazzocco agregó que la expareja de Carlitos Nair ratificó una denuncia que presentó hace pocos días: "Lo denuncia por violencia de género y por robo".