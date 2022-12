El revés del padre de Camila Homs contra Rodrigo de Paul luego de la denuncia penal del futbolista

Luego de que Rodrigo de Paul denunciara penalmente a Camila Homs y su padre amenazas, Horacio Homs retrucó con un contundente revés en contra del futbolista. Según trascendió a través de algunos programas de espectáculos, la modelo y su papá le habrían enviado mensajes de intimidación al integrante de la Selección argentina, y ahora ese material forma parte del expediente abierto hace algunas horas.

El exsuegro de Rodrigo de Paul rompió el silencio este martes en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), y se mostró despreocupado al decir: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco".

Acto seguido, el papá de Camila Homs arremetió: "Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

Según el periodista Pampa Mónaco Rodrigo de Paul aseguró que Horacio Homs le envió “un mensaje con una colección de insultos y que contaría en los medios que le habría robado dinero. Por otro lado, el deportista expresó sentirse “amedrentado” por su exsuegro “teniendo en cuenta su pasado judicial”.

En este sentido, el padre de Camila Homs expresó: “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

Reconociendo que los insultos estuvieron fuera de lugar, Horacio Homs argumentó: “Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”. Y señaló que sus exabruptos se produjeron por “lo mala persona” que fue Rodrigo de Paul con Camila Homs.

A su vez, Horacio Homs minimizó la denuncia del futbolista explicando: “Esto es pasajero, ayer me llamó mi abogado, Mariano Cuneo Libarona, se cagaba de risa y me dijo que no había delito”.

Finalmente, sobre el conflicto entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, el padre de la modelo remarcó: “Ella jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 y pico de años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?”.