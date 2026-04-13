El nutricionista habló de la supuesta llegada de un hermanito para Emilio. Tras numerosos rumores, estas fueron las palabras del médico: los detalles.

El estudio de Cuestión de Peso se convirtió en un hervidero de expectativas cuando la atención se desvió de las balanzas para apuntar directo a la intimidad del Dr. Alberto Cormillot. Entre bromas picantes y un análisis detallado de su sonrisa, el clima pedía a gritos la confirmación del bombazo del año: un nuevo embarazo de Estefanía Pasquini.

Sin embargo, el histórico nutricionista no anduvo con vueltas y le pinchó el globo a los presentes. Ante la pregunta directa sobre si venía en camino un nuevo integrante para la familia, soltó un rotundo: "No por ahora. No, no, seguramente no".

El video del momento Embed - Alberto Cormillot rompió el silencio tras los rumores de embarazo y confirmó la verdad: "Es una..." Lejos de dejar el tema flotando en el aire, Cormillot tomó la palabra para explicar de dónde salió el rumor candente que tuvo a la prensa del espectáculo en vilo y desmintió categóricamente la veracidad de la imagen que desató el escándalo.

"Hay una foto nuestra de casamiento, una de las fotos que circuló, que es la que con inteligencia artificial le pusieron la ecografía", detalló el doctor, dejando al descubierto la tremenda movida digital que logró engañar a más de uno. Para rematar la insólita situación y ponerle un poco de humor al asunto, sentenció: "Es una fake. Es un fake baby", aclarando entre risas que Estefi está, en realidad, "embarazada de inteligencia artificial".