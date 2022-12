Marcela Tauro contó lo peor de Gran Hermano: “En la casa están todos…”

La dinámica de Gran Hermano varía a cada minuto con las novedades en las interrelaciones personales, que crecen, que evolucionan o que surgen, como en el caso de Thiago y Daniela, que ahora se lanzaron a la aventura del amor, uno lleno de pasión.

Los jóvenes le dieron rienda suelta a la química, se animaron a vivir ese sentimiento pero a un límite tremendo, como el récord de mantener unas cinco relaciones sexuales durante una noche, que el propio Santiago del Moro especificó que no se había producido nunca en otra edición del reality en todo el mundo.

Ese romance incontenible genera rispideces entre los compañeros, quienes pasaron de la alegría por ese noviazgo a sentir incomodidad durante las noches, porque los tortolitos no pueden frenar sus pulsiones y se lanzan a hacer el amor de manera frenética.

Todo esto activó problemáticas, que Marcela Tauro detalló en el devenir de Intrusos, a partir de sus fuentes dentro del reality. Así, la periodista narró las secuelas complicadas que surgieron de toda la pasión que Thiago y Daniela se prodigan en diferentes espacios de la casa.

Tauro no anduvo con vueltas y pidió la palabra en el ciclo de América para contar: “Bueno se sabe que en la casa se generó un conflicto por el tema de los gritos, los jadeos de Daniela y Thiago, pero también hay mucho lío porque parece que mancharon los almohadones del living, los acusan de eso”.

Esas palabras quedaron un poco confusas, por eso su compañera Maite Peñoñori quiso profundizar y aclarar y le consultó: “Perdón ¿Con restos sexuales?”. Una posibilidad peculiar, singular de lo que se produjo como consecuencia de los encuentros íntimos.

De esta manera, Marcela explicó: “Y…no pregunté pero me imagino que sí -respondió Tauro-, porque yo me quedé horrorizada porque dije ¡No se cuidarán! Yo no pregunté si era semen o qué…pero bueno…condones hay, pero tal vez al sacárselo…fluidos hay”.