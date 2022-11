Marcela Tauro comparó a Jorge Rial con un famoso conductor: “A él no le gusta que diga esto, pero…”

La relación laboral que tuvieron Jorge Rial y Marcela Tauro sufrió muchas idas y venidas. Sin embargo, hoy en día predomina la buena onda entre ellos. Es por eso que la panelista se animó a realizarle una comparación en público, pero advirtió que a él no le gusta mucho que se lo diga.

Si uno piensa en Marcela Tauro y Jorge Rial se los imagina a él llevando a cabo un programa y a ella ubicado sobre su costado cumpliendo a rajatabla su labor como panelista. Desde los tiempos de Indiscreciones hasta la última etapa de Intrusos fue así.

Sin embargo, por distintos temas, algunos ajenos a ellos y otros no, en los últimos años se separaron y dejaron de compartir el aire como solían hacerlo. Sin embargo, pese a esto, todavía queda buena onda y es por eso que ella decidió realizar una comparación que mucho no le gusta a él.

Sucede que Marcela Tauro visitó a Guido Zaffora como invitada al programa América Top Ten. Fue allí donde aceptó someterse a un ping pong de preguntas y respuestas. Ahí fue cuando habló de Rial.

“Yo tengo mi parte que lo quiero, trabajé con él desde la época de Lucho. A él no le gusta que yo diga esto pero para mí tiene algo muy parecido a Lucho. Todos los formamos ahí, fue una gran influencia Lucho para nosotros”, mencionó la periodista haciendo alusión a su paso por el programa que conducía Luis César Avilés.

Además, se encargó de hablar sobre cómo se encuentra su relación hoy en día: “Cuando fui a LAM, hablamos del famoso chat que ya me trae más disgustos que otra cosa. Yo dije la que era mi verdad, hubo gente que se sintió enojada y ahí conté lo que me pasó con una médium y los padres de Rial. Después él me escribió ‘estás loca pero te quiero’”.

Es que según reveló, en una visita con una médium se le aparecieron los padres de Rial para ayudarla. “Ella me dijo ‘acá viene una pareja que partió hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, y te quieren decir algo… Se llaman Victoria y Ramón -los padres de Rial-. Dicen que dejes todo lo que te están pasando en manos de ellos’”, contó sobre aquella experiencia.

Pese a los vaivenes, hoy en día Marcela Tauro y Jorge Rial no pasan los mejores momentos, pero tampoco se encuentran peleados.