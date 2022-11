Marcela Tauro expuso los motivos por los cuales quedó afuera de El debate de Gran Hermano 2022

Marcela Tauro confesó que fue convocada para formar parte del ciclo El Debate de Gran Hermano 2022 y que no pudo aceptar el trabajo por "una guerra entre canales". Así lo reveló durante una entrevista radial para el ciclo Por si las moscas.

"Fui convocada para el panel pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más", admitió la panelista de Intrusos (América TV).

"Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso", agregó, dando a entender que le molestó no poder participar de uno de los ciclos más importantes del año por una disputa entre Telefe y América TV.

"El clima que se vive ahí adentro es increíble. El día que fui la pasé súper, nadie te dice lo que tenés que decir", aseguró Tauro. Luego contó que recibió una propuesta formal del canal de las pelotas para sumarse definitivamente al programa, pero no pudo aceptarlo si su intención era seguir en América.

Por su parte, aseguró que, más allá de esto, su 2022 fue un gran año. Su participación como panelista y su actual reemplazo como conductora le sentó muy bien. "Tengo un muy buen año, estoy tranquila y tal vez eso se trasluce, me tocó conducir cuando ni lo esperaba", aseguró.