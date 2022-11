Jorge Rial exigió la cabeza de un jugador de la Selección Argentina: "Hay que sacrificarlo"

Jorge Rial no tomó para nada bien la derrota de la Selección Argentina en su debut en el mundial Qatar 2022. En este contexto, el periodista exigió una urgente reacción al entrenador argentino, Lionel Scaloni: debe haber cambios en el equipo. Además, exigió la cabeza de Rodrigo de Paul.

"De Paul está en otra historia. En otra cosa. Tiene la cabeza puesta en otro lugar. Y esto es un Mundial, acá hay que sacrificarlo. Si es necesario, hay que sacrificarlo. Hay que hacer cambios. Venía muy preocupado con esta Selección, pero en los últimos días me había tranquilizado un poco. Y ahora esto", comenzó expresando Rial durante su pase radial con el Gato Gustavo Sylvestre.

"Un mundial no te perdona ni te da muchas oportunidades, eh. Y yo no quiero otro 2002. No, por favor otra vez eso no, que no vuelva a pasar y para que no pase acá hay que hacer cambios ya", agregó.

Por su parte, el periodista pidió por Enzo Fernández, un ex millonario que ahora actúa en el Benfica de Portugal. "Enzo tiene que jugar. Cuando entró él se mejoró bastante".

Además, Rial exigió la titularidad para otro ex River Plate. "Julián Alvarez también entró bien, y se nota que tiene hambre, hambre de gloria, a diferencia de los demás. Tiene que jugar. Messi no sé si está bien, pero esté bien o mal es insustituible y tiene que estar sí o sí", manifestó.

Recordemos que en el Mundial de 2002, que se jugó en Japón y Corea, Argentina llegó como el gran favorito, pero se volvió en primera ronda tras derrotar a Nigeria en el debut, perder luego con Inglaterra y empatar el último partido contra Suecia. La dirigía Marcelo Bielsa.