Camila Homs contó quién la ayudó a "salir" tras su separación de Rodrigo de Paul

Camila Homs rompió en llanto al hablar de su familia, de sus hijos y de su separación con Rodrigo de Paul, que para ella había sido más traumática y angustiante de lo que se imaginaba.



A principios de año, Rodrigo de Paul y Camila Homs le pusieron fin a una relación que llevaba 12 años. En ese tiempo fueron padres de Francesca, de tres años, y de Bautista, de tan solo uno.



Fue un momento verdaderamente complejo, lo reconocen ellos mismos y el entorno. Sucede que ella se quedó sola, incluso en la crianza de un bebé de apenas seis meses. Más allá de que recibió la ayuda de su familia, asegura que no era lo mismo.



Ahora, con realidades muy distintas, cada uno hizo su camino: por un lado, es conocida la relación del futbolista con Tini Stoessel; por el otro, Camila intentó rearmar su vida con Carlos Benvenuto, con quien estaría atravesando una crisis.



No obstante, al recordar aquellos complejos momentos vividos con la separación, Homs confiesa que se apoyó muy fuerte en sus hijos para no terminar cayendo anímicamente, aunque el recuerdo de esos días angustiante continúa latente.



Hace unos días, en La Tarde del Nueve, cuando le tocaron el tema de cómo hizo para levantarse de aquel mal momento, se quebró y no pudo contener las lágrimas. Fue cuando le preguntaron qué significan sus hijos en su vida. “Ellos son todo para mí”, expresó.





“Sin ellos no podría haber salido como salí. Era levantarme, verles las caritas y decir: ‘Tenés que seguir’. Ellos me dieron la fuerza para salir adelante”, comentó Camila, muy emocionada hasta las lágrimas.



Luego, el conductor Tomás Dente le preguntó cómo es en su rol de madre. “Me enojo, soy de poner límites. Una tiene la posibilidad de cuándo va a un supermercado y empieza (Francesca): ‘Quiero eso, esto y eso’, pero aunque tengas la posibilidad está bueno ponerle un límite porque el día de mañana no se sabe qué puede o no llegar a tener. Me gusta que valoren lo que uno les puede dar”, explicó.