La confesión de Camila Homs sobre sus fracasos amorosos: "Soy un poco tóxica..."

Camila Homs comenzó a tener notoriedad pública luego de la separación con Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos, pero aún más cuando el futbolista de la Selección Argentina oficializó su relación con Tini Stoessel.



Sucede que siempre se especuló con que De Paul había decidido dejar a la madre de sus hijos apenas semanas después de haber dado a luz y que la relación con la cantante había iniciado incluso cuando aún estaba con Camila.



Ante estas circunstancias, la vida de Homs se revolucionó de un momento para otro, su nombre comenzó a aparecer de manera habitual en los portales de espectáculos y en los programas de televisión y su rostro ya había dejado de ser anónimo.



Ahora, Camila selló un acuerdo para comenzar a trabajar en El Trece, donde será parte de un ciclo de cocina que se emitirá a la medianoche y donde exhibirá sus dotes en el plano gastronómico.



Con el objetivo de promocionar su incursión televisiva, Camila Homs mantuvo una charla con Socios del Espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes además indagaron sobre cuestiones personales.



En ese sentido, los conductores le preguntaron sobre su forma de ser, su personalidad y la manera de relacionarse. De esa manera, llegó el sincericidio. “Soy muy tranquila, pero tengo carácter. Así como me ves, te pongo el punto negro y chau. Soy súper posesiva. Lo que es mío, es mío. La verdad es que soy un poco tóxica”, confesó Camila Homs.





“Es muy delgada la línea entre los celos y ser tóxico, ¿no?”, preguntó a los presentes la ex mujer de Rodrigo de Paul, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de que se dijera que la había dejado al poco tiempo de haber dado a luz a su segundo hijo.



No obstante, Camila no terminó de cerrar la puerta para una posibilidad reconciliación con el futbolista de la Scaloneta. “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me están preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy, no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”, cerró.