Los motivos por los que Edith Hermida se separó de su marido de toda la vida

Finalmente, Edith Hermida decidió ponerle punto final a su matrimonio y se separó definitivamente de su marido de toda la vida, Roberto Fernández, más conocido como “Batata”.



Hace apenas unos días se conoció la noticia de que el matrimonio de Edith con Roberto Fernández no iba más, luego de 18 años de relación y una hija en común, llamada Amparo. Seguramente, no fue una decisión fácil de tomar.



La información fue confirmada por Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes presentaron la noticia como un enigmático que incluyó, además de los conductores, a Paula Varela, Marian Brey y Luli Fernández.

Edith Hermida y Roberto Fernández se separaron.



“Los que están separados, y es definitivo y para siempre porque, lamentablemente, no tienen vuelta atrás, son Edith Hermida y Batata. No va más esa pareja. Está confirmadísimo”, sorprendieron.



Según contaron, Roberto Fernández, que es contador público, siempre prefirió el perfil bajo y no logró superar la dura pelea contra algunas crisis que había sufrido con Edith Hermida en el último tiempo y que terminaron detonando la relación. “Él tendrá que hacer abandono de hogar”, contaron.



“Algo se había dicho en los últimos tiempos. A ella le preguntaban y contestaba con pocas ganas o con silencios que iban hablando también, pero está claro que algo pasaba en esa relación y que ese algo no era bueno, sino que adelantaba que la pareja estaba en riesgo”, explicaron en el programa de El Trece.

“Estuve toda la noche moviendo mis contactos y los hilos para confirmar la noticia, hasta que pude hacerlo. Lamentablemente esto sucedió, es así”, aseguraron desde el panel del programa en el que dieron a luz la noticia.



“Tienen una hija y se quieren. Se guardan mucho cariño los dos. Por esa razón les cuesta hablar de estos temas, pero ésta es la verdad”, agregaron a la información sobre la separación de Edith Hermida y “Batata”.