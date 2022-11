Edith Hermida destrozó a Juana Viale como conductora de los almuerzos: “El talento no…”

De un reemplazo temporal, del que perjuró que solo se trataba de eso, a modificar el nombre del programa más mítica de la historia de la televisión mundial. Juanita Viale saltó de suplantar a Mirtha Legrand por la ola de coronavirus a aceptar que le brindarán su propio espacio los domingos al mediodía.

Esa decisión contradictoria con sus declaraciones y sobre todo la movida de trastocar la denominación del ciclo para eliminar a su abuela y poner su identificación generó miles de debates. En esa ola crítica se posicionó Edith Hermida, quien expresó su visión de la hija de Marcela Tinayre.

En varias ocasiones la siempre simpática panelista de Bendita TV remarcó su mirada ácida sobre el desempeño irregular de Juana al frente de la mesa, que dista enormemente de la capacidad de la diva para sobrellevar un diálogo más análitico y con sustentos.

En los últimos días, Hermida charló con el ciclo radial Por si las moscas y volvió a emanar su descontento respecto a la capacidad de Viale para oficiar de animadora en una pantalla líder como la de eltrece y sobre todo en un formato que le cayó como una simple herencia.

La primera piedra voló ante la pregunta sobre qué conductora prefería entre Legrand y su nieta. Así, la también locutora nacional exclamó sin pelos en la lengua: "Elijo a Mirtha toda la vida. Es la diosa de la televisión y valoro que en este momento siga haciendo las cenas. Me encanta, la valoro y la admiro. Me parece una mujer impresionante".

Y a la hora de tratar de manifestar su examinación de Juanita, Edith evitó lo protocolar y disparó con total vehemencia una concepción picante: "Me parece medio híbrida como conductora. Me parece que el talento no se hereda".

En otra oportunidad, cuando fue entrevistada por LAM, Hermida también soltó definiciones fuertes de Juanita y exteriorizó: “Me parece de bruta. Para mi tiene que salir un poquito más de Barrio Parque. La abuela estaba más lista que ella y se preparaba para ocupar el lugar en el que hoy está Juanita. Es bruta, lo demuestra siempre. Salí de donde vivís y prepara el programa”.