El sorpresivo cruce en vivo entre dos panelistas de Bendita

Si hay algo que le gusta a Wanda Nara es tener siempre todas las miradas encima. Si no es por una cosa, es por otra... pero no hay quien no esté hablando sobre ella. En estos momentos, su ruptura con Mauro Icardi y su posible romance con L-Gante la tiene en el foco de atención. Además, algunos de sus dichos generaron gran revuelo.

"Me doy cuenta de que todas minas están en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera pero posta, literal. No saben ni de qué sexo son", expresó la mediática empresaria. En Bendita, debatieron sobre su crítica, y Edith Hermida le envió un mensaje.

"Es verdad Wanda, hay una tendencia, entre las centennials, que no es más la proyección de casarse y tener hijos ¡Bueno, eso no existe más! Buscan buen sexo, buena relación y nada más. Es una tendencia", manifestó la panelista.

Wanda Nara

Sin embargo, su comentario no fue compartido por otra de las presentes en el ciclo de El Nueve. "¡Estas inventando! ¿Dónde está la encuesta?", la cruzó sorpresivamente Tamara Pettinato.

Irónica, Hermida lanzó: "Le voy a decir a Tamara, que está muy del Opus Dei, que vos te manejás en un circuito de gente que es ‘nena, nene, parejita, hijos’ ¡Y no es tan así, mi amor! Tamara es casi del Opus Dei".

Tamara Pettinato

"Es que mis amigas quieren tener hijos ¿dónde está lo que vos decís?", sostuvo Pettinato. Y para cerrar el ida y vuelta, Edith le dijo: "Porque tus amigas son grandes... Yo estoy hablando de centennials".