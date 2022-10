Por qué Wanda Nara tiene miedo

En las últimas horas, Wanda Nara encontró en las redes que un portal había publicado la noticia de su supuesta reconciliación con Mauro Icardi. Molesta, desmintió la información y el futbolista la desmintió a ella.

Wanda Nara

"No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por 'NO' consultarme", redactó la mediática empresaria. A continuación, él expresó: "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo, la pasamos muy bien".

Mucho se habló del tema y Luli Fernández optó por ir a consultarle a la protagonista del escándalo. "Hablé con ella a última hora después del intercambio que se hizo público y le pregunté si tenía miedo... porque es una actitud muy extraña la de él. Ahí me dijo que sí, que la verdad esta vez tenía miedo", reveló la panelista de Socios del Espectáculo.

De hecho, recientemente circuló un video en el que se le impide la entrada a Icardi al edificio en el que vive Wanda. Luego se dijo que habían pasado la noche juntos. Son muchas las versiones que andan dando vueltas.

Wanda no se siente segura al notar que su ex no logra asumir la ruptura. En algún momento se habló de presiones por parte de él para retenerla. Lo cierto es que, en los próximos días y acompañada de su abogada, la mediática viajará a Turquía por el divorcio.